Связал трех человек. Пермяк получил срок за ограбление магазина с обрезом и ножом

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Приставы взыскали штраф с жителя Пермского края за разбой в магазине. Мужчина взял с собой кухонный нож и самодельный обрез, который сделал из украденного ружья. Во время нападения в магазине находились продавец и покупательница с маленькой дочкой.
Злоумышленник потребовал отдать ему золотые украшения и деньги, а затем заставил женщин и ребенка зайти с подсобку — он связал руки и ноги всем троим. Преступник использовал самодельные кляпы, чтобы пострадавшие не смогли позвать на помощь, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.
После этого мужчина забрал продукты и алкоголь. Преступника удалось задержать при попытке уехать в краевую столицу. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, а также оштрафовал на 100 тыс. рублей. Штраф был взыскан со счетов мужчины, когда он отбывал наказание в колонии.