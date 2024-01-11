Связал трех человек. Пермяк получил срок за ограбление магазина с обрезом и ножом

После этого мужчина забрал продукты и алкоголь. Преступника удалось задержать при попытке уехать в краевую столицу. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы, а также оштрафовал на 100 тыс. рублей. Штраф был взыскан со счетов мужчины, когда он отбывал наказание в колонии.