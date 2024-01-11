Ушла из жизни известная пермская художница Елена Кудрявцева

Елена Кудрявцева родилась в 1953 году, окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. В 1983 году стала членом Союза художников России. Ее работы часто называют ткаными картинами, а саму Кудрявцеву — мастером гобелена. В творчестве художницы представлены разные жанры: пейзаж, сюжетная композиция, портрет, натюрморт и библейские образы.