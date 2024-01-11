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Пермская художница Елена Кудрявцева скончалась на 71 году жизни

Ушла из жизни известная пермская художница Елена Кудрявцева

11 января 2024, 03:46
Фото: пермское отделение Союза художников России

Пермская художница Елена Кудрявцева скончалась на 71 году жизни

Ее работы выставлены в музеях и частных коллекциях в России и других странах.

На 71 году жизни скончалась пермская художница декоративно-прикладного искусства Елена Кудрявцева. О ее смерти сообщило пермское отделение Союза художников России, прощание состоялось во вторник, 9 января.

Елена Кудрявцева родилась в 1953 году, окончила Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени В. И. Мухиной. В 1983 году стала членом Союза художников России. Ее работы часто называют ткаными картинами, а саму Кудрявцеву — мастером гобелена. В творчестве художницы представлены разные жанры: пейзаж, сюжетная композиция, портрет, натюрморт и библейские образы.

Гобелены Елены Кудрявцевой хранятся в собраниях Пермской художественной галереи и краеведческих музеев Перми, Соликамска, Чайковского, а также украшают фойе и залы пермских дворцов культуры, частные интерьеры Москвы и других российских городов, а также США, Германии, Франции, Израиля и Дании.

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#Общество#Пермь#Искусство
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