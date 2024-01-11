В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов

В среднем, стоимость нового китайского автомобиля на пермском рынке составила 3,4 млн

рублей, что на 1% меньше, чем в 2022 году. Цена новых некитайских машин составила 1,92 млн рублей — показатель на 9% меньше, чем год назад. Всего за прошлый год продано 3,6 тыс. новых машин, что на 123% превысило показатель 2022 года.