В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
За 2023 года на автомобильный рынок Прикамья вышли 16 новых брендов из Китая, среди которых Omoda, Jetour, Jaeco, Zeek и Tank. Кроме того, в продажу вышли две марки европейских суперкаров — Ferrari и McLaren. Об этом сообщил автопортал «Дром».
Помимо китайских и европейских моделей, на рынок региона вышли еще 38 моделей. Из них доля моделей из Китая составила 29%, из Японии — 24%. Остальные 47% приходятся на Корею, Россию, Германию и другие страны Европы и США. По данным аналитиков «Дрома», самыми продаваемыми стали «Москвич 3», Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Exeed RX и Changan CS55 Plus. Стоить отметить, что «Москвич 3» стал лидером по количеству объявлений о продаже.
В среднем, стоимость нового китайского автомобиля на пермском рынке составила 3,4 млн
рублей, что на 1% меньше, чем в 2022 году. Цена новых некитайских машин составила 1,92 млн рублей — показатель на 9% меньше, чем год назад. Всего за прошлый год продано 3,6 тыс. новых машин, что на 123% превысило показатель 2022 года.
Одними из самых излюбленных легковых моделей стали Lada Granta
(средняя цена — 827 тыс. рублей), Lada Vesta (1,5 млн рублей), Lada Niva Legend (887 тыс. рублей) и Lada Niva Travel (1,18 млн рублей). Среди китайского автопрома популярностью пользовались Omoda C5, Exeed TXL, Exeed LX.