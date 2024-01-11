properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов

В 2023 году на рынок Прикамья вышло 16 китайских брендов

11 января 2024, 09:28
Фото: Midjourney
Также в продаже появились две марки европейских суперкаров — Ferrari и McLaren.

За 2023 года на автомобильный рынок Прикамья вышли 16 новых брендов из Китая, среди которых Omoda, Jetour, Jaeco, Zeek и Tank. Кроме того, в продажу вышли две марки европейских суперкаров — Ferrari и McLaren. Об этом сообщил автопортал «Дром».

Помимо китайских и европейских моделей, на рынок региона вышли еще 38 моделей. Из них доля моделей из Китая составила 29%, из Японии — 24%. Остальные 47% приходятся на Корею, Россию, Германию и другие страны Европы и США. По данным аналитиков «Дрома», самыми продаваемыми стали «Москвич 3», Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro, Exeed RX и Changan CS55 Plus. Стоить отметить, что «Москвич 3» стал лидером по количеству объявлений о продаже.

В среднем, стоимость нового китайского автомобиля на пермском рынке составила 3,4 млн
рублей, что на 1% меньше, чем в 2022 году. Цена новых некитайских машин составила 1,92 млн рублей — показатель на 9% меньше, чем год назад. Всего за прошлый год продано 3,6 тыс. новых машин, что на 123% превысило показатель 2022 года.

Одними из самых излюбленных легковых моделей стали Lada Granta
(средняя цена — 827 тыс. рублей), Lada Vesta (1,5 млн рублей), Lada Niva Legend (887 тыс. рублей) и Lada Niva Travel (1,18 млн рублей). Среди китайского автопрома популярностью пользовались Omoda C5, Exeed TXL, Exeed LX.

Читайте также:
Как пермякам снизить риск попадания в ДТП в обильный снегопад? РекомендацииАвтомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?Проект строительства третьего моста через Каму прошел госэкспертизу
#Пермский край#Сша#Россия#Япония#Корея#Европа#Китай#Германия#Lada granta#Ferrari#McLaren#Omoda#Jetour#Jaeco#Zeek#Москвич 3#Chery Tiggo 7 Pro Max#Geely Monjaro#Exeed RX#Changan CS55 Plus#Lada Niva Legend#Lada Niva Travel#Omoda C5#Exeed TXL#Exeed LX
Подпишитесь
Экс-зампреда правительства Пермского края просят отправить в колонию на 6 лет
Сегодня, 10:20
В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»
Сегодня, 10:26
В Осе обнаружили место аварии на водопроводе. Сроки устранения проблемы не назвали
Сегодня, 08:05
Мастер спорта по рукопашному бою стал замминистра в Пермском крае
Сегодня, 07:03
Пермь 20-х годов. Ландромат, хищения, взятки и убийства. Часть первая
Сегодня, 02:00