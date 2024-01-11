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В Кишертском округе введен карантин по бешенству

В Кишертском округе введен карантин по бешенству

11 января 2024, 06:12
Фото: 1MI
В округе было обнаружено заражённое животное.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении карантина по бешенству животных в Кишертском муниципальном округе. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Карантин введен в селе Медведево, где в одном из домов по улице Красноармейская было обнаружено заражённое животное. На время действия ограничений в село запрещен ввоз восприимчивых к заболеванию животных, проведение ярмарок и других мероприятий с их участием.

Ограничительные меры будут действовать до решения об отмене карантина.

Контроль исполнения указа возложен на заместителя председателя регионального правительства — министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.

#Здоровье#Карантин#Бешенство#Кишерть
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