В Кишертском округе введен карантин по бешенству

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о введении карантина по бешенству животных в Кишертском муниципальном округе. Документ опубликован на сайте правительства региона.
Карантин введен в селе Медведево, где в одном из домов по улице Красноармейская было обнаружено заражённое животное. На время действия ограничений в село запрещен ввоз восприимчивых к заболеванию животных, проведение ярмарок и других мероприятий с их участием.
Ограничительные меры будут действовать до решения об отмене карантина.
Контроль исполнения указа возложен на заместителя председателя регионального правительства — министра промышленности и торговли Пермского края Алексея Чибисова.