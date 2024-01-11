В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа и пожаре в деревне Растягаево. Мужчина, женщина и трое детей все еще проходят лечение в стационаре — они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих детей уже выписали, сообщили Properm.ru в пресс-службе министерства.
ЧП произошло еще утром 14 декабря. В строящемся доме взорвался баллон с газом. Пострадала семья из семи человек: 29-летний мужчина, 25-летняя женщина, а также дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет.
По предварительным данным, пермяк сам установил в доме газовый баллон. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.