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В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье

В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье

11 января 2024, 12:58
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю
Пока из больницы выписали только двоих детей.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа и пожаре в деревне Растягаево. Мужчина, женщина и трое детей все еще проходят лечение в стационаре — они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих детей уже выписали, сообщили Properm.ru в пресс-службе министерства.

ЧП произошло еще утром 14 декабря. В строящемся доме взорвался баллон с газом. Пострадала семья из семи человек: 29-летний мужчина, 25-летняя женщина, а также дети в возрасте от девяти месяцев до шести лет.

По предварительным данным, пермяк сам установил в доме газовый баллон. Сейчас возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда по неосторожности.

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#Медицина в Прикамье#Пермь#Взрыв газа#Взрыв бытового газа
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