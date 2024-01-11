В Минздраве рассказали о состоянии детей, пострадавших при взрыве газа в Прикамье

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа и пожаре в деревне Растягаево. Мужчина, женщина и трое детей все еще проходят лечение в стационаре — они находятся в удовлетворительном состоянии. Еще двоих детей уже выписали, сообщили Properm.ru в пресс-службе министерства.