В Осе обнаружили место аварии на водопроводе. Сроки устранения проблемы не назвали

Местные жители в комментариях возмущены организацией процесса: «Простите, а не нужно ли составить график подвоза воды и ознакомить с ним заранее?!», — пишет девушка. «А почему подвоз воды только производится в центре города, а в старом городе, что ли, люди не живут?», — спрашивает мужчина. Воды у людей нет еще с 9 января, как и ответа, когда же она появится.