В Осе обнаружили место аварии на водопроводе. Сроки устранения проблемы не назвали

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В Осе нашли место порыва на магистральном водоводе, из-за которого без воды более чем на два дня остались жители города, деревней Тишкова, Симакова, Сергеева, Мазунина, Устинова, а также поселка Светлый, сел Гамицы и Крылово. Специалисты МУП «Водоканал-Оса» приступили к устранению аварии, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Водоснабжение у осинцев в вышеперечисленных населенных пунктах вновь полностью отключили, чтобы ликвидировать последствия порыва. Новую информацию власти обещают написать дополнительно. При этом чиновники не называют сроки восстановления подачи коммунальной услуги.
В ЕДДС Осинского городского округа сообщают, что осуществляется подвоз воды. Информация о нем размещается на странице службы в социальной сети «ВКонтакте», но графика, по которому люди могли бы заранее знать, когда им привезут воду, нет. Параллельно с подвозом питьевой воды организовывается и подвоз технической воды для бытовых нужд.
Местные жители в комментариях возмущены организацией процесса: «Простите, а не нужно ли составить график подвоза воды и ознакомить с ним заранее?!», — пишет девушка. «А почему подвоз воды только производится в центре города, а в старом городе, что ли, люди не живут?», — спрашивает мужчина. Воды у людей нет еще с 9 января, как и ответа, когда же она появится.