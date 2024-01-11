В Перми оштрафованы руководители трёх управляющих организаций

Posted Сегодня, 16:05
Published Сегодня, 16:05
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
Прокуратура Орджоникидзевского района Перми выявила нарушения жилищного законодательства управляющими организациями. Не выполнены требования в части предоставления обязательных сведений в уполномоченные органы о деятельности, отмечают в ведомстве.
Проверкой охвачены ТСН «Черняховского 54», ТСЖ «Щербакова 26а», ООО «УК „Абсолют“. Как оказалось, собственники помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении данных организаций, в качестве способа формирования фонда капитального ремонта выбрали размещение денежных средств на специальном счете. Согласно законодательству, контроль за расходованием денег, а также их движение на указанном счете осуществляет Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края, путем получения в определенные сроки от юридических лиц соответствующих сведений. Однако, информация со стороны проверенных организаций не передавалась.
По итогам проверки прокурором в отношении руководителей компаний возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ (непредставление сведений (информации). Постановлениями мировых судей они признаны виновными и привлечены к административным штрафам.