В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»

Рок-группа «Маша и Медведи» перенесла концерты в нескольких городах, в том числе и в Перми. По словам солистки Марии Макаровой, тур состоится осенью 2024 года, так как их барабанщику Вячеславу Козыреву на несколько месяцев запретили перелеты и другие нагрузки. Концерт в краевой столице перенесен на сентябрь.