В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Рок-группа «Маша и Медведи» перенесла концерты в нескольких городах, в том числе и в Перми. По словам солистки Марии Макаровой, тур состоится осенью 2024 года, так как их барабанщику Вячеславу Козыреву на несколько месяцев запретили перелеты и другие нагрузки. Концерт в краевой столице перенесен на сентябрь.
Кроме того, во время тура планируется снять документальный фильм о новых именах Урала, Сибири и о самой группе, а без барабанщика картина была бы неполной.
Группа «Маша и Медведи» основана в 1997 году в Краснодаре.