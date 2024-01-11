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В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»

В Перми сорвался концерт рок-группы «Маша и Медведи»

11 января 2024, 10:26
Точной даты выступления в краевой столице пока нет.

Рок-группа «Маша и Медведи» перенесла концерты в нескольких городах, в том числе и в Перми. По словам солистки Марии Макаровой, тур состоится осенью 2024 года, так как их барабанщику Вячеславу Козыреву на несколько месяцев запретили перелеты и другие нагрузки. Концерт в краевой столице перенесен на сентябрь.

Кроме того, во время тура планируется снять документальный фильм о новых именах Урала, Сибири и о самой группе, а без барабанщика картина была бы неполной.

Группа «Маша и Медведи» основана в 1997 году в Краснодаре.

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#Пермь#Музыка#Мероприятия#Концерты#Выступления
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