В Пермском крае похоронят участника СВО, убитого еще в апреле 2023 года

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Пермском крае 12 января простятся с военным Игорем Степановым, убитым еще 29 апреля 2023 года. О смерти мужчины, рожденного в деревне Бажово в 1987 году, сообщила администрация Кочевского округа в социальных сетях.
Прощание с мужчиной пройдет в деревне Москвино. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновники не раскрывают. Они лишь говорят, что он был убит на специальной военной операции.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших чиновники сообщают в социальных сетях, при этом пермские власти подобные данные не публикуют.