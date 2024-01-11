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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

В Пермском крае похоронят участника СВО, убитого еще в апреле 2023 года

В Пермском крае похоронят участника СВО, убитого еще в апреле 2023 года

11 января 2024, 07:02
Фото: vk.com/public79959540 / 1MI
Чиновники не раскрывают, как погиб мужчина.

В Пермском крае 12 января простятся с военным Игорем Степановым, убитым еще 29 апреля 2023 года. О смерти мужчины, рожденного в деревне Бажово в 1987 году, сообщила администрация Кочевского округа в социальных сетях.

Прощание с мужчиной пройдет в деревне Москвино. Обстоятельства гибели военнослужащего чиновники не раскрывают. Они лишь говорят, что он был убит на специальной военной операции.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших чиновники сообщают в социальных сетях, при этом пермские власти подобные данные не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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