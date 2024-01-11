В РЭО представили партнеров конкурса «Зеленый квадрат»

«Конкурс „Зеленый квадрат“ пройдет в 2 этапа, заочный — конкурс эскизов и очный — создание арт-объектов. Лучшие авторы примут участие в очной образовательной программе Академии творческих индустрий „Меганом“ в феврале. Вместе с резидентами арт-кластера „Таврида“, известными художниками и профессионалами, на основе своих эскизов и концептов они создадут готовые арт-объекты. А в марте примут участие в выставке арт-объектов в рамках Всемирного фестиваля молодежи», — расписал все перспективы участия конкурсантов в таком мероприятии PR-директор департамента коммуникаций Российского экологического оператора Дмитрий Бойко.