Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр размещался в 41 километре на юг от Джурма, где проживает около 12 тысяч человек. Глубина очага составляла 188 километров, пишет 360tv.ru.
Подземные толчки были ощутимы также в соседних районах Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Индии.
Накануне в турецкой провинции Кахраманмараш было зарегистрировано землетрясение силой 4,1. Эпицентр находился в районе Нурхак, при неглубокой глубине примерно семь километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В Японии начались сильные землетрясения с первого января. По последним данным, этот природный катаклизм унес жизни 202 человек. СМИ также сообщали о более чем 500 пострадавших. В результате землетрясения возникли пожары, в которых пострадало более 300 зданий.