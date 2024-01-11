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Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Афганистане

11 января 2024, 10:55
Фото: Midjourney
В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,3, его эпицентр находился в 41 километре к югу от Джурма, и оно ощущалось в нескольких соседних странах, таких как Пакистан, Узбекистан, Казахстан и Индия.

В Афганистане произошло сильное землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщило агентство APA со ссылкой на данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр размещался в 41 километре на юг от Джурма, где проживает около 12 тысяч человек. Глубина очага составляла 188 километров, пишет 360tv.ru.

Подземные толчки были ощутимы также в соседних районах Пакистана, Узбекистана, Казахстана и Индии.

Накануне в турецкой провинции Кахраманмараш было зарегистрировано землетрясение силой 4,1. Эпицентр находился в районе Нурхак, при неглубокой глубине примерно семь километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Японии начались сильные землетрясения с первого января. По последним данным, этот природный катаклизм унес жизни 202 человек. СМИ также сообщали о более чем 500 пострадавших. В результате землетрясения возникли пожары, в которых пострадало более 300 зданий.

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