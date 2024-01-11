«Зонтичные» поручительства помогут субъектам МСП привлечь 50 млрд рублей кредитов

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич одной из основных задач зонтичных поручительств назвал расширение доступности кредитов для бизнеса, которому станет легче привлекать средства в оборот. Исаевич также указал, что доступность льготного финансирования обычно лидирует в запросах малых и средних предприятий. Гендиректор КМСП добавил, что, по статистике КМСП и Минэкономразвития, предприятия, которые воспользовались финансовой поддержкой государства, в шесть раз реже сообщают о закрытии бизнеса после трехлетнего периода работы. Год спустя после оформления кредита такие организации демонстрируют более высокие финансовые показатели по сравнению с теми, кто не задействовал подобную меру поддержки. Поэтому очевидно, что финансовую помощь можно считать важным фактором ускорения развития сектора МСП, обеспечивающим расширение доступности заемного финансирования, добавил Исаевич.