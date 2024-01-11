«Зонтичные» поручительства помогут субъектам МСП привлечь 50 млрд рублей кредитов

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Поручительства доступны для оформления в 19 банках, для МСП они остаются бесплатными. Об этом информирует ria.ru.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич одной из основных задач зонтичных поручительств назвал расширение доступности кредитов для бизнеса, которому станет легче привлекать средства в оборот. Исаевич также указал, что доступность льготного финансирования обычно лидирует в запросах малых и средних предприятий. Гендиректор КМСП добавил, что, по статистике КМСП и Минэкономразвития, предприятия, которые воспользовались финансовой поддержкой государства, в шесть раз реже сообщают о закрытии бизнеса после трехлетнего периода работы. Год спустя после оформления кредита такие организации демонстрируют более высокие финансовые показатели по сравнению с теми, кто не задействовал подобную меру поддержки. Поэтому очевидно, что финансовую помощь можно считать важным фактором ускорения развития сектора МСП, обеспечивающим расширение доступности заемного финансирования, добавил Исаевич.
Примечательно, что зонтичные поручительства Корпорации МСП призваны покрыть до половины суммы банковского кредита и помочь бизнесу с оформлением поддержки даже без наличия требуемого залога. Сумма одного поручительства может дойти до миллиарда рублей при сроке до 15 лет. «Зонтичный» механизм проявил эффективность в обстоятельствах, когда предприятие ищет финансы на инвестиционные цели, для обеспечения по кредитам малого и среднего бизнеса, для пополнения оборотных средств, развития бизнеса или рефинансирования кредита.
Механизм «зонтичных» поручительств подготовлен по распоряжению президента в 2021 году и получил старт в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.