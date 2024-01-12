Администрацию Перми покидает опытный руководитель правового управления

Галина Ермакова проработала на муниципальной службе более 30 лет, из них более 17 лет руководила правовым управлением. Власти уточняют, что она уходит по собственному желанию. Под управлением Галины Ермаковой юристы администрации ежегодно проводили экспертизу около 2 тыс. проектов нормативно-правовых актов, обрабатывали более 25 тыс. судебных документов, рассматривали свыше 5 тыс. исков и выигрывали около 75% судебных дел.