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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Руководитель правового управления мэрии Перми уволилась из администрации

Администрацию Перми покидает опытный руководитель правового управления

12 января 2024, 10:43
Фото: properm.ru; пресс-служба администрации Перми

Руководитель правового управления мэрии Перми уволилась из администрации

Галина Ермакова работала на муниципальной службе более 30 лет.

Руководитель правового управления администрации Перми Галина Ермакова покидает должность. Ее последний рабочий день сегодня, 12 января, сообщили в пресс-службе мэрии. С понедельника, 15 января, эту должность в статусе исполняющей обязанности займет ее заместитель Алла Селиванова.

Галина Ермакова проработала на муниципальной службе более 30 лет, из них более 17 лет руководила правовым управлением. Власти уточняют, что она уходит по собственному желанию. Под управлением Галины Ермаковой юристы администрации ежегодно проводили экспертизу около 2 тыс. проектов нормативно-правовых актов, обрабатывали более 25 тыс. судебных документов, рассматривали свыше 5 тыс. исков и выигрывали около 75% судебных дел.

За свою работу Галина Ермакова была отмечена Почетной грамотой города Перми, знаком отличия Пермской городской Думы «За вклад в развитие нормотворчества», а также государственной наградой — знаком отличия «За безупречную службу — XXX лет».

Команду администрации Перми сегодня также покидает Станислав Баскаков, бывший руководителем департамента ЖКХ. Он займет должность руководителя Лысьвенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс».

Администрацию Перми планирует покинуть самый опытный руководитель подразделения
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#Общество#Кадровые перестановки#Пермь#Администрация Перми
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