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«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей

«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей

12 января 2024, 10:29
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
При получении земельных участков в аренду один из организаторов вырубки обещал выращивать лекарственные растения.

В Кишертском округе полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений. Два мужчина нанесли своими действиями ущерб бюджету в более чем 124 млн. рублей, сообщают в МВД РФ.

Весной 2022 года глава фермерского хозяйства заключил договор с администрацией Кишертского муниципального округа и получил во временное пользование несколько земельных участков общей площадью свыше 200 га. Он обязался произвести мелиорацию земель для последующего выращивания лекарственного растения для животных.

На самом деле с осени 2022 года по лето 2023 года фермер вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше 9 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Причиненный Российской Федерации ущерб превысил 124 млн. рублей.

В ходе обысков обнаружены ленточные пилорамы и деревообрабатывающие станки, компьютерная техника, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Наложен арест на изъятое имущество, стоимостью свыше 100 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

#Происшествия#Общество#Лес#Криминал#Лес рубят#Лесозаготовки
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