«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
В Кишертском округе полицейские задержали подозреваемых в незаконной рубке лесных насаждений. Два мужчина нанесли своими действиями ущерб бюджету в более чем 124 млн. рублей, сообщают в МВД РФ.
Весной 2022 года глава фермерского хозяйства заключил договор с администрацией Кишертского муниципального округа и получил во временное пользование несколько земельных участков общей площадью свыше 200 га. Он обязался произвести мелиорацию земель для последующего выращивания лекарственного растения для животных.
На самом деле с осени 2022 года по лето 2023 года фермер вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше 9 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Причиненный Российской Федерации ущерб превысил 124 млн. рублей.
В ходе обысков обнаружены ленточные пилорамы и деревообрабатывающие станки, компьютерная техника, бухгалтерская документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Наложен арест на изъятое имущество, стоимостью свыше 100 млн рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается.