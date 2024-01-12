«Черные» лесорубы срубили под Кишертью леса на более чем 124 миллиона рублей

На самом деле с осени 2022 года по лето 2023 года фермер вместе с руководителем лесозаготовительной компании незаконно заготовил свыше 9 тыс. кубометров древесины хвойных пород. Впоследствии по фиктивным документам ее вывозили из муниципального округа и реализовывали на территории региона, вводя в легальный оборот. Причиненный Российской Федерации ущерб превысил 124 млн. рублей.