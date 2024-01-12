Дело пермяка, зарезавшего мужчину на улице Карпинского, передано в суд

Ранним утром 17 октября 2023 года нетрезвый подозреваемый возле одного из магазинов по улице Карпинского, познакомился с мужчиной, с которым они принялись на улице возле магазина совместно распивать алкоголь. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился ножом, и нанес оппоненту два удара по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый сбежал, однако был задержан правоохранителями по горячим следам.