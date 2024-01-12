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Дело пермяка, зарезавшего мужчину на улице Карпинского, передано в суд

Дело пермяка, зарезавшего мужчину на улице Карпинского, передано в суд

12 января 2024, 12:51
Фото: 1MI
Неоднократно судимый мужчина убил собутыльника в прошлом октябре.

В Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. Подробности сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Ранним утром 17 октября 2023 года нетрезвый подозреваемый возле одного из магазинов по улице Карпинского, познакомился с мужчиной, с которым они принялись на улице возле магазина совместно распивать алкоголь. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый вооружился ножом, и нанес оппоненту два удара по телу. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Подозреваемый сбежал, однако был задержан правоохранителями по горячим следам.

Следственным отделом по Индустриальному району было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.

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#Происшествия#Пермь#Криминал#Убийство#Су ск
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