Дочку Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

Тем временем, фанатки из России поддержали Узерли и мультфильм «Маша и Медведь». Одна из россиянок сказала: «Ее дочке всего 3 года, и ей нравится самый лучший мультфильм в мире. Это просто детский праздник, почему вы нападаете на ребенка? Видимо, ей следовало кричать нацистские лозунги вместо этого».