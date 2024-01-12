Дочку Хюррем из «Великолепного века» захейтили за «Машу и Медведя»

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Маленькую дочь Хюррем из сериала «Великолепный век» удивили на ее дне рождения. Мерьем Узерли, турецкая актриса, которая играла Хюррем-султан, решила стилизовать праздник по мотивам российского мультфильма «Маша и Медведь». Ее трехлетняя дочь Лили Кои обожает этот мультфильм, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Некоторые украинцы не остались равнодушными к данной идее. Они оставили агрессивные комментарии в адрес Узерли. Одна из недовольных пользователей заявила: «Мы все окончательно разочарованы в ней. Нельзя было показывать и рекламировать мультфильм из страны-террориста. Пусть она останется с Украиной! Смерть врагам».
Другая женщина выразила свое разочарование следующим образом: «Как можно пропагандировать российскую культуру? Ее должны отменить во всем мире! Это точно провокация».
Тем временем, фанатки из России поддержали Узерли и мультфильм «Маша и Медведь». Одна из россиянок сказала: «Ее дочке всего 3 года, и ей нравится самый лучший мультфильм в мире. Это просто детский праздник, почему вы нападаете на ребенка? Видимо, ей следовало кричать нацистские лозунги вместо этого».
Другая женщина напомнила украинкам, что комментарии переводятся. Так что Мерьем обратит внимание на желчь, которая была выражена в сторону ее дочки и ее самой.
«Я очень надеюсь, что после этого дня рождения она изменит свое отношение к Украине, если еще не сделала этого», — подчеркнула интернет-пользовательница из России.