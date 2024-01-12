ФК «Амкар Пермь» официально объявил нового главного тренера

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о новом главном тренере. Им стал бывший старший тренер ФК «Енисей», 45-летний Андрей Блажко. Известно, что он также возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Как сообщает пресс-служба «Амкара», контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления. Сейчас Блажко занят формированием своего тренерского штаба.
Андрей Блажко:
— Суть моей работы как тренера — усилить качества конкретных футболистов. Донести до них сильные и слабые стороны, помочь улучшить преимущества и убрать недостатки. Если ты улучшил индивидуально не одного, а двадцать футболистов — твоя команда стала сильнее.
Срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь» завершился 15 ноября минувшего года. Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша.
«Амкар Пермь» завершил сезон на восьмом из 10 мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В этом году команда перешла в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.