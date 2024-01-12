properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:45

Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Тренерский штаб ФК «Амкар Пермь» официально возглавил Андрей Блажко

ФК «Амкар Пермь» официально объявил нового главного тренера

12 января 2024, 08:45
Фото: vk.com/fcenisey

Тренерский штаб ФК «Амкар Пермь» официально возглавил Андрей Блажко

После неудач в прошлом году сменится весь тренерский штаб.
Сюжет
Амкар

Футбольный клуб «Амкар Пермь» объявил о новом главном тренере. Им стал бывший старший тренер ФК «Енисей», 45-летний Андрей Блажко. Известно, что он также возглавлял «Ладу-Тольятти» и ижевский «Зенит». Как сообщает пресс-служба «Амкара», контракт с новым тренером рассчитан до конца сезона 2024 года с возможностью продления. Сейчас Блажко занят формированием своего тренерского штаба.

Андрей Блажко:

— Суть моей работы как тренера — усилить качества конкретных футболистов. Донести до них сильные и слабые стороны, помочь улучшить преимущества и убрать недостатки. Если ты улучшил индивидуально не одного, а двадцать футболистов — твоя команда стала сильнее.

Срок действия трудовых договоров тренерского штаба ФК «Амкар Пермь» завершился 15 ноября минувшего года. Собственники клуба решили не продлевать контракты главного тренера Ивана Черенчикова, старшего тренера Вячеслава Дония, тренера Сергея Волкова и тренера вратарей Максима Гавриша.

«Амкар Пермь» завершил сезон на восьмом из 10 мест чемпионата второй лиги класса А группы «Серебро». В этом году команда перешла в класс Б, который является низшим, третьим по значению во второй лиге.

Читайте также:
«Амкар Пермь» сыграет с московским «Амкалом» в следующие выходныеБюджет на финансирование пермского «Амкара» сократится после вылета в третью лигуФК «Амкар Пермь» возглавит бывший тренер «Енисея» из Первой лиги
#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
Подпишитесь
На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки
Сегодня, 10:04
В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»
Сегодня, 09:29
В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport
Сегодня, 08:54
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»
Сегодня, 08:08