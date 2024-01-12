Генпрокуратура проводит масштабную проверку в Пермском крае

В частности, речь идет о коммунальной аварии в Соликамске, которая произошла в декабре. Тогда в течение нескольких дней не было отопления и горячей воды в многоквартирных домах. После этого глава округа Евгений Самоуков написал в социальных сетях, что они собирают недостоверную информацию о деятельности чиновников и тепловиков, а также комментарии с оскорблениями.