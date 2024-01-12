properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Генпрокуратура проводит масштабную проверку в Пермском крае

Генпрокуратура проводит масштабную проверку в Пермском крае

12 января 2024, 03:04
Фото: 1MI
Официальной информации о проверке нет.

В Пермском крае проходит масштабная внеплановая проверка Генпрокуратуры РФ. По данным источников издания URA.RU, среди вопросов, которые интересуют ведомство, проблемы в жилищно-коммунальной сфере в Прикамье.

В частности, речь идет о коммунальной аварии в Соликамске, которая произошла в декабре. Тогда в течение нескольких дней не было отопления и горячей воды в многоквартирных домах. После этого глава округа Евгений Самоуков написал в социальных сетях, что они собирают недостоверную информацию о деятельности чиновников и тепловиков, а также комментарии с оскорблениями.

Он пригрозил отправить комментарии полицейским, но через пару часов удалил данный пост. Вопрос журналиста Properm.ru о том, с чем связано удаление поста, в администрации округа проигнорировали.

Читайте также:
В Соликамске вернули отопление после масштабной коммунальной аварииВладимир Путин назвал причины резкого роста цен на яйцаВ Перми оштрафованы руководители трёх управляющих организаций
#Коммунальный рай#Пермь#Прокуратура#Проверка#Генпрокуратура#Генпрокуратура РФ
Подпишитесь
Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая
Сегодня, 02:00
«Мою жизнь раздавили». Пермский депутат объяснил, почему выступил с критикой СВО
Вчера, 15:02
Экс-зампреда правительства Пермского края просят отправить в колонию на 6 лет
Вчера, 10:20
Стало известно, каких животных больше всего в лесах Пермского края
Вчера, 11:35
Самолёт из Нарьян-Мара до Перми не смог взлететь из-за неполадок
Вчера, 13:14