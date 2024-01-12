Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха

В 2023 году снижения цен на «старые» модели китайского автопрома можно не ждать, так как россияне успели убедиться в комфорте и качестве моделей. Все больше и больше покупателей делают выбор в сторону китайского производителя. Доктор экономических наук подчеркивает, что заслуженное доверие к иностранному изготовителю лишь увеличит цены или оставит их на прежнем уровне.