Как бум китайского автопрома повлияет на цены? Отвечает эксперт из пермского политеха

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
За 2023 год на автомобильный рынок Пермского края вышло 16 новых брендов из Китая. Профессор кафедры экономики и управления промышленным производством ПНИПУ Жанна Мингалева рассказала Properm.ru, как это скажется на ценах.
По словам эксперта, рынок Прикамья является не самым гибким в плане цен. Это вызвано тем, что пермские дилеры имеют более узкий модельный ряд по сравнению с автосалонами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других городов и более сложную и дорогостоящую логистику. Поэтому цены на аналогичные модели в Перми могут быть выше.
В 2023 году снижения цен на «старые» модели китайского автопрома можно не ждать, так как россияне успели убедиться в комфорте и качестве моделей. Все больше и больше покупателей делают выбор в сторону китайского производителя. Доктор экономических наук подчеркивает, что заслуженное доверие к иностранному изготовителю лишь увеличит цены или оставит их на прежнем уровне.
«Абсолютное увеличение спроса на китайские „проверенные“ марки автомобилей будет поддерживать цены на уровне 2023 года или даже немного увеличит их», — отметила Мингалева.
Кроме того, профессор утверждает, что выход новых товаров, в особенности на авторынке, обычно не влияет на официальные розничные цены более старых версий. Конечная цена покупки для потребителей может оказаться даже ниже за счет скидок, кредитных предложений и выгодных условий.