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Контролёры в общественном транспорте Перми за год провели более 175 тысяч проверок

Контролёры в общественном транспорте Перми за год провели более 175 тысяч проверок

12 января 2024, 11:59
Фото: properm.ru
В ходе проверок удалось выявить восьмерых человек, находившихся в федеральном розыске.

За 2023 год пермские контролёры помогли задержать восемь человек, находящихся в федеральном розыске. Всего же Контрольно-ревизорская служба провела более 175 тысяч проверок, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Было составлено 21,3 тыс. актов о безбилетном проезде. В 2022 году в транспорте проведено 124,8 тыс. проверок.

В ходе проверок выявлялись пассажиры, которые не смогли подтвердить факт регистрации поездки. В этом случае, согласно действующему законодательству, контролёры требовали от пассажира предоставления данных для составления акта о безбилетном проезде. Если пассажир отказывался это сделать — контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности безбилетника. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов.

#Общество#Розыск#Транспорт#Общественный транспорт#Проверка#Проверки
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