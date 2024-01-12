Контролёры в общественном транспорте Перми за год провели более 175 тысяч проверок

В ходе проверок выявлялись пассажиры, которые не смогли подтвердить факт регистрации поездки. В этом случае, согласно действующему законодательству, контролёры требовали от пассажира предоставления данных для составления акта о безбилетном проезде. Если пассажир отказывался это сделать — контролёрами вызывались сотрудники Росгвардии для установления личности безбилетника. Если в ходе такой проверки устанавливалось, что пассажир находился в федеральном розыске, то это давало основания для его задержания сотрудниками правоохранительных органов.