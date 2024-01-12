Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми

9 января в поезде сообщением Москва — Чита у младенца 2023 года рождения поднялась температура. По прибытии поезда на станцию Кунгур бригада скорой помощи оказала реанимационные мероприятия. Однако спасти девочку не удалось. По предварительным данным, ребенок вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом.