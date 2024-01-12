Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми

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Published Сегодня, 06:01
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Мать погибшей в поезде семимесячной девочки отказалась от госпитализации и была выписана из пермской больницы с двумя старшими детьми. Об этом Properm.ru сообщили в краевом Минздраве.
9 января в поезде сообщением Москва — Чита у младенца 2023 года рождения поднялась температура. По прибытии поезда на станцию Кунгур бригада скорой помощи оказала реанимационные мероприятия. Однако спасти девочку не удалось. По предварительным данным, ребенок вместе с мамой и двумя братьями заразились ОРВИ или гриппом.
Пресс-служба краевого СУ СК уведомила, что проводятся экспертизы для выяснения причины смерти ребенка. Ход проверки контролирует глава следственного комитета Прикамья Денис Головкин.