Морозы до -35˚. Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается серьезное похолодание. По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, в пятницу 12 января в краевой столице будет относительно тепло -11…-13˚, однако к вечеру ожидается похолодание.
В ночь на субботу регион начнет накрывать холодный воздух, утром на большей части Прикамья температура достигнет значений -23…-28˚, на севере и в Коми-Пермяцком округе похолодает до -30…-35˚. Днем температура практически не изменится.
Пик похолодания прогнозируется в ночь на воскресенье. На большей части Прикамья температура опустится до -30…-35˚, в Перми -30˚. Днем 14 января при прохождении теплого фронта на севере температура поднимется до -15˚, на юге и востоке -18…-20˚, в Перми -15…-17˚. Однако этот процесс будет коротким. Вечером вновь на регион поступит холодный воздух.
В понедельник по краю -16…-21˚, во вторник наконец-то можно рассчитывать на значительное потепление до -10˚.