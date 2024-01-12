properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:49

Published Сегодня, 05:49

Modified Сегодня, 05:58

Updated Сегодня, 05:58

Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные

Морозы до -35˚. Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные

12 января 2024, 05:49
Фото: properm.ru

Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные

Серьезное потепление ожидается только на следующей неделе.

В Пермском крае в ближайшие выходные ожидается серьезное похолодание. По данным синоптиков ГИС-центра ПГНИУ, в пятницу 12 января в краевой столице будет относительно тепло -11…-13˚, однако к вечеру ожидается похолодание.

В ночь на субботу регион начнет накрывать холодный воздух, утром на большей части Прикамья температура достигнет значений -23…-28˚, на севере и в Коми-Пермяцком округе похолодает до -30…-35˚. Днем температура практически не изменится.

Пик похолодания прогнозируется в ночь на воскресенье. На большей части Прикамья температура опустится до -30…-35˚, в Перми -30˚. Днем 14 января при прохождении теплого фронта на севере температура поднимется до -15˚, на юге и востоке -18…-20˚, в Перми -15…-17˚. Однако этот процесс будет коротким. Вечером вновь на регион поступит холодный воздух.

В понедельник по краю -16…-21˚, во вторник наконец-то можно рассчитывать на значительное потепление до -10˚.

Читайте также:
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Пермском краеВ Чайковском перенесли командную гонку Чемпионата России по биатлонуКогда в Пермском крае наконец потеплеет? Отвечают синоптики
#Пермь#Погода
Подпишитесь
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая
Сегодня, 02:00
«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусора
Сегодня, 06:25
Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО
Сегодня, 04:48