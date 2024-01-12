Морозы до -35˚. Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные

Пик похолодания прогнозируется в ночь на воскресенье. На большей части Прикамья температура опустится до -30…-35˚, в Перми -30˚. Днем 14 января при прохождении теплого фронта на севере температура поднимется до -15˚, на юге и востоке -18…-20˚, в Перми -15…-17˚. Однако этот процесс будет коротким. Вечером вновь на регион поступит холодный воздух.