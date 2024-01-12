На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки

Завершить строительство центра на улице Маршала Жукова, 39 планируется к сентябрю 2025 года. Объект рассчитан на круглосуточное пребывание 80 детей, а также на 75 посещений в течение дня. Помимо самого здания на территории вокруг объекта появятся игровые и спортивные площадки, а также прогулочная зона.