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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки

На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки

12 января 2024, 10:04
Фото: fusionbrain.ai
Работа над этими объектами началась в прошлом году.

Реконструкция трассы Пермь — Березники

Это одна из самых дорогих закупок в 2023 году в Пермском крае. Начальная (максимальная) цена работ составляла 1,299 млрд рублей. В аукционе участвовали три компании.

В итоге победителем стало АО «Уралмостострой» из Башкирии. Компания должна провести реконструкцию на км 176+300 — км 178+300, а также обустроить кольцевую развязку на 176 км. Работы должны быть завершены до 30 сентября 2025 года. Заказчиком выступало «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Фото: properm.ru

Детский реабилитационный центр

Начальная цена работ по строительству объекта осталась неизменной во время аукциона — 1,010 млрд рублей. Нашлась только одна компания, желающая реализовать центр — ООО «РЕКОН СТРОЙ» из Перми.

Завершить строительство центра на улице Маршала Жукова, 39 планируется к сентябрю 2025 года. Объект рассчитан на круглосуточное пребывание 80 детей, а также на 75 посещений в течение дня. Помимо самого здания на территории вокруг объекта появятся игровые и спортивные площадки, а также прогулочная зона.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ледовая арена

Стоимость строительства спортивной ледовой арены в микрорайоне Ива по госконтракту была 1,037 млрд рублей. Однако аукцион был признан несостоявшимся. Заявку подал только один участник. Компания не смогла предоставить документы, которые бы подтверждали наличие опыта по строительству похожих объектов.

Несмотря на это, строительство все-таки началось. Подрядчика нашли другим способом. Компания ООО «Строй-Комплекс» начала работы на площадке в сентябре 2023 года. Сдать объект нужно до конца 2024 года. Стоимость работ — 1,3 млрд рублей.

Площадь ледовой арены составит 10,3 тыс. кв м. Трибуны должны быть рассчитаны минимум на 250 мест.

Фото: Минспорта Пермского края
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