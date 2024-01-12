На месте исторического здания в центре Перми появится многофункциональный комплекс

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
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Updated Сегодня, 13:44
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края 26 декабря выдало разрешение на возведение многофункционального здания в центре Перми на Ленина, 12. По данным реестра выданных разрешений, строительство нового объекта будет заниматься предприниматель Светлана Лямина.
Ранее на этом месте находилось историческое двухэтажное здание, построенное в 1917 году, впрочем, не признанное объектом культурного наследия. Оно принадлежало депутату краевого Заксобрания Геннадию Шилову. Здание располагалось на участке площадью 1,1 тыс. кв. м. Летом 2022 года собственником земельного участка на ул. Ленина, 12, стал президент краевой федерации фигурного катания Дмитрий Шубодеров. Осенью 2022 года здание было снесено.
Поскольку участок входит в границы достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение», это накладывает ограничения на его использование. В частности, предельная высота строительства здесь составляет 7,5 м. На его месте планировалось строительство офисного здания для сдачи помещений с точно таким же обликом и этажностью, как у снесённого строения.