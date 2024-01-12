На месте исторического здания в центре Перми появится многофункциональный комплекс

Поскольку участок входит в границы достопримечательного места «Губернский центр» и памятника археологии «Пермь губернская, поселение», это накладывает ограничения на его использование. В частности, предельная высота строительства здесь составляет 7,5 м. На его месте планировалось строительство офисного здания для сдачи помещений с точно таким же обликом и этажностью, как у снесённого строения.