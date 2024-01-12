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Жители Кунгура пожаловались на сжигание мусора на полигоне ТБО

«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусора

12 января 2024, 06:25
Фото: скриншот видео, снятого местными жителями

Жители Кунгура пожаловались на сжигание мусора на полигоне ТБО

Вонь распространилась как минимум на сам город и несколько ближайших деревень.

Жители Кунгурского района с начала текущего года страдают от неприятного запаха горящего пластика. Причиной является сжигание отходов на полигоне твердых бытовых отходов, находящемся вблизи деревни Мыльники.

Местная жительница Елена рассказала корреспонденту Properm.ru, что, по примерным подсчетам, вонь распространяется на 60 кв. км вокруг — на Кунгур, деревни Мыльники, Поповка, Тихановка и другие. Ранее власти говорили, что полигон будет перерабатывать мусор, однако его сжигают уже несколько дней.

«Мало того, что это угроза экологической безопасности, но еще и невероятно вредно для людей. О том, чтобы сходить прогуляться и подышать воздухом, теперь нет и речи.
Пластик при низкотемпературном горении и выделении диоксида азота вызывает раздражение дыхательных путей (вплоть до отека легких), также при горении может выделяться диоксин, который при попадании в организм, даже в микроскопических дозах, может привести к генным мутациям и опухолям», — беспокоится Елена. Она говорит, что перестала ощущать неприятный запах вчера, 11 января, но все же обратилась в прокуратуру, инспекцию по экологии и природопользованию, а также министерство природных ресурсов. По закону, ответ на обращение должны дать в течение 30 дней.

Корреспондент Properm.ru запросил в Западно-Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора информацию о законности сжигания мусора на полигоне, а также о том, будут ли привлечены виновные к ответственности.

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#Общество#Пермь#Экология#Кунгур
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