«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусора

«Мало того, что это угроза экологической безопасности, но еще и невероятно вредно для людей. О том, чтобы сходить прогуляться и подышать воздухом, теперь нет и речи.

Пластик при низкотемпературном горении и выделении диоксида азота вызывает раздражение дыхательных путей (вплоть до отека легких), также при горении может выделяться диоксин, который при попадании в организм, даже в микроскопических дозах, может привести к генным мутациям и опухолям», — беспокоится Елена. Она говорит, что перестала ощущать неприятный запах вчера, 11 января, но все же обратилась в прокуратуру, инспекцию по экологии и природопользованию, а также министерство природных ресурсов. По закону, ответ на обращение должны дать в течение 30 дней.