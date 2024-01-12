От мошенника, предлагавшего установку кухонь, пострадало не менее 16 пермяков

Мужчина предлагал услуги по производству и монтажу кухонных гарнитуров. Он составлял с потерпевшими договоры и брал предоплату в размере 70% от итоговой стоимости гарнитура. Однако, впоследствии, свои обязательства мужчина не выполнял. В настоящий момент известно о 16 жителях Прикамья, которые передали гражданину суммы от 15 до 300 тыс. рублей. Расследование продолжается.