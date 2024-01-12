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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

От мошенника, предлагавшего установку кухонь, пострадало не менее 16 пермяков

От мошенника, предлагавшего установку кухонь, пострадало не менее 16 пермяков

12 января 2024, 09:52
Фото: Midjourney
Аферист брал предоплату за работу и исчезал.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции в Ленинском районе Перми устанавливают потерпевших от действий афериста. Пермяк организовал мошенническую схему, жертвами которой стали не менее 16 человек, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина предлагал услуги по производству и монтажу кухонных гарнитуров. Он составлял с потерпевшими договоры и брал предоплату в размере 70% от итоговой стоимости гарнитура. Однако, впоследствии, свои обязательства мужчина не выполнял. В настоящий момент известно о 16 жителях Прикамья, которые передали гражданину суммы от 15 до 300 тыс. рублей. Расследование продолжается.

Если Вы пострадали от действий данного человека, обратитесь в полицию по телефонам 89027976171 или 218-88-02.

#Происшествия#Общество#Криминал#Мошенники
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