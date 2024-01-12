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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Малая сцена пермского театра юного зрителя откроется 1 февраля

Открытие малой сцены пермского ТЮЗа перенесли на 1 февраля

12 января 2024, 07:22
Фото: скриншот видео Минкульта Пермского края

Малая сцена пермского театра юного зрителя откроется 1 февраля

Первым спектаклем на новом месте станет мюзикл «Новая история Страны Оз».
Сюжет
Пермь 300

Пермский театр юного зрителя получил разрешение на ввод в эксплуатацию здания малой сцены на ул. Пермская, 66. Она была достроена еще в прошлом году, однако приемка и иные формальности заняли примерно месяц. Малая сцена откроется для зрителей 1 февраля, пишет «Новый компаньон».

Афиша ТЮЗа на февраль дополняется с учетом спектаклей на малой сцене, продажи билетов скоро откроются. Первый спектаклем на новой площадке станет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+), поставленный художественным руководителем учреждения Константином Яковлевым. Первая премьера 2024 года — пластический спектакль «Птицы» по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой — планируется представить на малой сцене в Международный день театра, 27 марта.

Ранее сообщалось, что малая сцена ТЮЗа презентует первый спектакль в январе, однако этого не случится. Возведением объекта занималось ООО «Северстрой». Подрядчик собрал оба здания ТЮЗа в единый ансамбль — их объединяет стеклянный атриум.

Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
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#Недвижимость#Пермь#Тюз#Пермь 300#Культура#Театр юного зрителя
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