Открытие малой сцены пермского ТЮЗа перенесли на 1 февраля

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Пермский театр юного зрителя получил разрешение на ввод в эксплуатацию здания малой сцены на ул. Пермская, 66. Она была достроена еще в прошлом году, однако приемка и иные формальности заняли примерно месяц. Малая сцена откроется для зрителей 1 февраля, пишет «Новый компаньон».
Афиша ТЮЗа на февраль дополняется с учетом спектаклей на малой сцене, продажи билетов скоро откроются. Первый спектаклем на новой площадке станет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+), поставленный художественным руководителем учреждения Константином Яковлевым. Первая премьера 2024 года — пластический спектакль «Птицы» по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой — планируется представить на малой сцене в Международный день театра, 27 марта.
Ранее сообщалось, что малая сцена ТЮЗа презентует первый спектакль в январе, однако этого не случится. Возведением объекта занималось ООО «Северстрой». Подрядчик собрал оба здания ТЮЗа в единый ансамбль — их объединяет стеклянный атриум.