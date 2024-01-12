Открытие малой сцены пермского ТЮЗа перенесли на 1 февраля

Пермский театр юного зрителя получил разрешение на ввод в эксплуатацию здания малой сцены на ул. Пермская, 66. Она была достроена еще в прошлом году, однако приемка и иные формальности заняли примерно месяц. Малая сцена откроется для зрителей 1 февраля, пишет «Новый компаньон».