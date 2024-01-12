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Updated Сегодня, 11:16

Переезд рынка и смерть ребенка на корпоративе. Главные новости недели в Прикамье

Переезд рынка и смерть ребенка на корпоративе. Главные новости недели в Прикамье

12 января 2024, 11:14
Фото: Properm.ru / fusionbrain.ai
Коротко рассказываем, чем запомнились пермякам последние несколько дней.

Утонул ребенок на корпоративе

В Перми возбудили уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка на корпоративе. Изначально была информация о том, что мальчику три года. По данным Properm.ru, мальчик ребенок в одном из банно-саунных комплексов на Гайве.

Он пришел на корпоратив вместе с отцом. В один из моментов взрослые отвлеклись, а мальчик захлебнулся. Это произошло в начале корпоратива — взрослые были трезвы. Сейчас идет расследование уголовного дела по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Переезд рынка

Китайский рынок переехал с прежней территории на улице Кронштадской в торговый центр «Китай-город». На Кронштадской рынок существовал с 2013 года. Сейчас в ТЦ открыта лишь первая очередь рынка.

Планируется, что летом 2024 года на территории рынка появится фудкорт с многонациональной кухней.

Через Пермь пройдет самый длинный круиз

Через Пермь в 2024 году пройдет первый в стране 30-дневный круиз «Сказка странствий». Маршрут станет самым длинным речным круизом в России. Он будет осуществляться на теплоходе «Николай Некрасов» — он рассчитан на 146 пассажиров.

Всего туристы должны будут посетить 30 городов за период с 24 августа по 22 сентября.

Проблемы на парковке

Пермяки пожаловались на проблемы в ТРЦ «iMall Эспланада». В социальных сетях появилось сообщение, что несколько сотен автомобилей оказались в ловушке, люди надышались выхлопными газами. Пробка на подземной парковке якобы была несколько часов.

В самом ТРЦ отметили, что проблема была, однако лишь в течение часа. Она была связана с пробкой на улице Петропавловская.

Убили 21-летнего военного из Прикамья

В ходе специальной военной операции России на Украине погиб 21-летний военный Андрей Гришин. О его гибели рассказали в администрации Лысьвенского округа. Прощание с участником СВО прошло 7 января.

Неизвестно, сколько жителей Прикамья участвуют в СВО или погибли в зоне боевых действий.

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#Недвижимость#Военная операция на Украине#Пермь#Детский мир#Итоги
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