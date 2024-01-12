Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая

В сентябре 2023 года в анонимных федеральных telegram-каналах появилась информация о взятке в 100 млн рублей, полученной сотрудником ФСБ Григорием Царегородцевым. Задержан он был еще весной, 26 апреля 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил майора спецслужбы под арест как одного из подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В материалах суда указывается, что в СИЗО его отправили с учетом занятой по делу позиции, сведений о попытках уничтожить доказательства через третье лицо и об оказании давления на очевидцев.