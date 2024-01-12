Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая

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В сентябре 2023 года в анонимных федеральных telegram-каналах появилась информация о взятке в 100 млн рублей, полученной сотрудником ФСБ Григорием Царегородцевым. Задержан он был еще весной, 26 апреля 235-й гарнизонный военный суд в Москве отправил майора спецслужбы под арест как одного из подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ. В материалах суда указывается, что в СИЗО его отправили с учетом занятой по делу позиции, сведений о попытках уничтожить доказательства через третье лицо и об оказании давления на очевидцев.
Чуть позднее стало известно, что Царегородцева подозревают в получении взятки от задержанных полицией в феврале 2022 года участников так называемой группы «русских хакеров», некоторые из них были этапированы в Москву из Перми. Якобы сотрудник курирующего подразделения силового ведомства обещал пермякам, точнее — предпринимателю Александру Ковалеву и безработному Владиславу Гилеву, за эту сумму вернуть их в пермское СИЗО и «решить вопрос» о прекращении уголовного дела.
Отступление. 9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артема Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артема Зайцева, а также двоих неработающих из Перми — Гилева и Ярослава Соловьева. Всем им было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц). Известно, что у них были изъяты при задержании 23 золотых слитка, деньги в разных валютах и прочие ценности.
Как писали в СМИ, пермские хакеры похищали деньги с банковских счетов в других странах, о чем ФБР сообщила российским властям. Зайцев позднее стал фигурантом дела о невыплате заработной платы сотрудникам пермских кафе «Фобошная», «Покешная» и др. С октября 2023 года в Савеловском райсуде Москвы рассматривается дело группы «русских хакеров».
Царегородцев, как стало известно журналисту Properm.ru из собственных источников, свою вину признал и указал следствию на своих знакомых и родственников, которым он якобы раздал полученные от хакеров деньги. Одна из свидетелей сейчас оспаривает правомерность у нее обысков и изъятие ценностей (золотых слитков и денег в рублях и валюте), представив в 235-й гарнизонный военный суд документы, подтверждающие, что это ее личное имущество, не имеющее отношения к Царегородцеву.
В декабре 2023 года уже в Пермском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела в отношении Царегородцева. По делу даже не была оглашена фабула обвинительного заключения. Его защита ходатайствовала об отложении слушаний, рассмотрение дела перенесли на 25 января.
В октябре судья Мотовилихинского районного суда Антон Долматов за взятку от владельцев подпольного казино отправил сотрудника полиции, майора юстиции Андрея Матвеева в колонию строгого режима на семь лет. Также старшего оперуполномоченного УЭБ и ПК ГУ МВД России по Пермскому краю приговорили к штрафу 1,6 млн рублей — в двукратном размере от полученной взятки. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).
Речь идет о расположенном в Дзержинском районе казино, его организаторы и сотрудники были задержаны в феврале 2023 года. Совокупный доход от незаконного бизнеса составил более 26 млн рублей. Во время обысков в квартире одного из злоумышленников также изъяли наркотики, а из игорного клуба — оборудование и деньги.
Известно, что Матвеев получал от организаторов казино деньги за то, что предупреждал их о готовящихся силовых мероприятиях. Свою вину он полностью отрицает и направил апелляционную жалобу на приговор, дата рассмотрения в краевом суде еще не назначена.
В октябре 2023 года пермские приставы конфисковали у осужденного за попытку дать взятку сотруднику УФСБ по Пермскому краю Эльшада Ризванова пачку денежных купюр, для обращения в доход государства.
В феврале 2023 года Ризванова задержали при попытке передать сотруднику УФСБ взятку в 200 тыс. рублей за прекращение доследственной проверки в отношении его супруги-индивидуального предпринимателя, подозреваемой в мошенничестве при сносе ветхих и аварийных домов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Передача денег происходила под контролем оперативников ФСБ, и взяткодатель был задержан с поличным.
Ленинский районный суд летом 2023 года приговорил ранее судимого и официально сейчас не работающего 44-летнего Эльшада Верди оглы Ризванова к уголовному штрафу 2 млн рублей. Известно, что осужденный признал вину еще во время расследования уголовного дела, и приговор не оспаривал. 21 июня был выдан исполнительный лист, который поступил к исполнению особых исполнительных производств.
Еще одна попытка взятки сотрудникам ФСБ сейчас рассматривается в Ленинском районном суде. Заместитель главврача ФГБУ «ФЦССХ им. С. Г. Суханова Минздрава России (Пермь)» Ярослав Сугаков пытался через посредника Сергея Москалюка передать силовикам 50 тыс. долларов США за непроведение проверок. За эту сумму менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке дать взятку сотруднику ведомства.
Изначально судимый за убийство бывший сотрудник правоохранительных органов Москалюк полностью признал вину, но в суде отказался от показаний. После этого рассмотрение дела неоднократно откладывалось якобы из-за болезни подсудимого, а в ноябре он скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск. Дело в отношении Сугакова сейчас рассматривается в Ленинском районном суде во второй раз. Летом 2023 года Пермский краевой суд отменил вынесенный ему приговор и вернул на новое рассмотрение в первую инстанцию.
Система здравоохранения в регионе в постковидный период вошла в воронку уголовных дел. Суды рассматривают истории поставки контрафактного медицинского кислорода, продолжается расследование дел о поставках поддельных медицинских изделий. Не завершено следствие о покупке неработающей техники. В Иркутске в начале следующего года начнут судить бывшего пермского чиновника от медицины — министра здравоохранения Приангарья Якова Сандакова.
Руководители крупных промышленных компаний, бывшие и даже действующие, последние годы всё чаще становились фигурантами уголовных дел. Самым громким был процесс, связанный с хищением денег во время национализации Соликамского магниевого завода. Один из его фигурантов — экс-акционер предприятия Игорь Пестриков — находится в бегах за границей России.
Второй фигурант того же дела Артур Уртаев официально возглавлял «Соликамский магниевый завод» с 24 мая 2022-го по 25 января 2023 года. Он был назначен одним из бывших акционеров предприятия Игорем Пестриковым. По версии органов предварительного следствия полиции, гендиректор СМЗ Уртаев и был назначен для проведения ряда незаконных операций с финансами компании — на сумму более 250 млн рублей. Он действовал совместно с Пестриковым. Уртаева в ноябре отправили на четыре года в колонию общего режима.
Коллега Уртаева, и. о. гендиректора АО «Соликамский магниевый завод» Вахтанг Джигкаев успел на своем посту допустить растрату всего 5 млн рублей. Его осудили на три года условно и назначили штраф.
Расследование уголовных дел в отношении бывших руководителей НПО «Искра» идет с 2021 года. Они были возбуждены по фактам хищения денег предприятия следственным управлением УФСБ из-за сдвоенных оплат транспортировщикам негабаритных грузов — газоперекачивающих агрегатов. Тогда обвинения были предъявлены бывшему коммерческому директору Игорю Лупандину и его четверым подельникам. Это Виталий Жгулев (сотрудник НПО «Искра»), Марина Басанова (замдиректора ООО «ЛК-Транс»), Елена Оленева (менеджер-логист ООО ГП «Артэкс») и Игорь Оленев (директор ООО «ТЭК МаксиТранс»).
31 мая Орджоникидзевский районный суд всех их признал виновными в хищении 68 млн рублей. Игорю Лупандину назначено 4 года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Игорю Оленеву назначили 3,5 года колонии общего режима и штраф 300 тыс. рублей. Остальные фигуранты получили условные сроки наказания и штрафы. Солидарно все осужденные должны возместить НПО «Искра» ущерб на 61 млн рублей.
Кроме этого, Пермский краевой суд вернул следствию ФСБ уголовное дело в отношении еще одного замдиректора предприятия — Арсения Лобанова. В первой инстанции за преступление, подобное совершенному Лупандиным, ему назначили судебный штраф.
В ноябре 2021 года в Москве было возбуждено уголовное дело по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору на пермском «Протон-ПМ». Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании Госкорпорацией «Роскосмос» для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО «Протон-ПМ».
Сейчас дело передано в Свердловский районный суд в Перми. Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его заместитель гражданин N (так в своем письме ДСП просила называть действующего сотрудника госкорпорации «Роскосмос»), а также руководящие сотрудники ООО «Солвер»: генеральный конструктор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов.
Суть истории проста: предприятию нужно было реконструировать одну из производственных линий. Бирбраер и Щенятский договорились, что «Солвер» поставит европейское оборудование по завышенной цене. Однако купить линию в Польше не удалось, и тогда с еще большей выгодой для себя подельники нашли менее качественный аналог в Китае, приложили нужные экспертные заключения и оформили сделку.
Еще в 2023 году уголовные дела возбуждались по фактам хищений на заводе им. Дзержинского. К слову, процессы в отношении его бывшего руководства еще не завершены.
Банкротство Мотовилихинских заводов также приросло следственными мероприятиями. Силовики передали в суд (а он вернул обратно на утяжеление состава преступления) дело о хищении миллиардного имущества «Порта Пермь». В преступлении обвиняется иностранный гражданин и экс-директор порта Марек Кинцел.
Расследуются уголовные дела и на Пермском пороховом заводе.
И это далеко не весь перечень расследований, а только те, что стали достоянием публичности.