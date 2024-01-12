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Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

Пермские биатлонисты удачно выступают на Чемпионате России

Пермские биатлонисты удачно выступают на Чемпионате России

12 января 2024, 14:33
Фото: минспорта Пермского края
Сегодня в Чайковском проводились женская и мужская командные гонки.

Сегодня, 12 января, в Чайковском в рамках программы Чемпионата России по биатлону в неолимпийских дисциплинах прошли женская и мужская командные гонки. На них достаточно неплохо выступили прикамские спортсмены, сообщили в краевом минспорта.

В женской части соревнований победу с преимуществом почти в три минуты над ближайшими преследователями одержала сборная Свердловской области. Серебро завоевала первая команда Ханты-Мансийского округа. Бронзовыми призерами стали биатлонистки Ямало-Ненецкого округа.

В мужской гонке лучший результат показала первая команда Республики Беларусь. Серебряными призерами гонки стала первая команда Тюменской области. Тройку призеров замкнули биатлонисты второй сборной Республики Беларусь.

Прикамские биатлонисты Иван Колотов и Даниил Усов вместе с представителями Татарстана — Евгением Емерохоновым и Алексеем Ковалевым выступали за команду Приволжского округа. Они финишировали седьмыми. При этом, в зачете Чемпионата России, прикамцы заняли пятое место, поскольку белорусы участвуют в турнире вне зачета.

В воскресенье, 14 января, в Чайковском в рамках программы Чемпионата России пройдут большие масс-старты.

#Спорт#Биатлон#Чемпионат россии#Чемпионат
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