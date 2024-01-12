Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО

Сергей Медведев согласился написать заявление о выходе из партии, но только если будет организовано собрание. Собрание было организовано, однако к тому моменту Медведев уже ушел. Депутат отмечает, что руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова просила его покинуть партию, так как эта ситуация плохо скажется на КПРФ.