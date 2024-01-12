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Published Сегодня, 04:48

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Updated Сегодня, 06:02

КПРФ планирует отозвать пермского депутата, раскритиковавшего СВО

Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО

12 января 2024, 04:48
Фото: properm.ru

КПРФ планирует отозвать пермского депутата, раскритиковавшего СВО

Профиль, в котором размещен пост депутата, скрыт от публичного доступа.
Сюжет
Протест

Пермского депутата от КПРФ Сергея Медведева попросили сложить полномочий и выйти из партии из-за его постов в социальных сетях. Об этом рассказал сам Медведев изданию «Новый компаньон».

Депутата вызвали в крайком вечером 11 января. Утром того же дня в Telegram-каналах начал распространяться пост, в котором депутат критиковал СВО и президента РФ. Сам пост был написан еще 31 декабря 2023 года.

Сергей Медведев согласился написать заявление о выходе из партии, но только если будет организовано собрание. Собрание было организовано, однако к тому моменту Медведев уже ушел. Депутат отмечает, что руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова просила его покинуть партию, так как эта ситуация плохо скажется на КПРФ.

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#Протест#Пермь#Слуги народа
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