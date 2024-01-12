Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 06:02
Updated Сегодня, 06:02
Пермского депутата от КПРФ Сергея Медведева попросили сложить полномочий и выйти из партии из-за его постов в социальных сетях. Об этом рассказал сам Медведев изданию «Новый компаньон».
Депутата вызвали в крайком вечером 11 января. Утром того же дня в Telegram-каналах начал распространяться пост, в котором депутат критиковал СВО и президента РФ. Сам пост был написан еще 31 декабря 2023 года.
Сергей Медведев согласился написать заявление о выходе из партии, но только если будет организовано собрание. Собрание было организовано, однако к тому моменту Медведев уже ушел. Депутат отмечает, что руководитель Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова просила его покинуть партию, так как эта ситуация плохо скажется на КПРФ.