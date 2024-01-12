Пожарные спасли из горящей квартиры в Березниках двух мужчин

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
В Березниках пожарные спасли из огня двух мужчин. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Свердлова поступило 11 января в 20:04. К месту вызова были незамедлительно направлены силы и средства в количестве 25 человек личного состава и шести единиц техники.
На месте было установлено, что происходит горение в одной из квартир на первом этаже. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.
Звеном газодымозащитной службы 9 пожарно-спасательной части на пожаре спасены двое мужчин. Газодымозащитники вынесли мужчин из горящей квартиры и передали бригаде скорой медицинской помощи.
К счастью, в результате пожара погибших и травмированных нет.
Пожар, причиной которого, вероятно, стало неосторожное обращение с огнём, был полностью ликвидирован в 20:22. В настоящее время обстоятельства и причина пожара устанавливаются.