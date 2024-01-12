Пропавшую в Турции российскую туристку нашли убитой

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
В Турции найдено тело российской туристки, которая исчезла в начале января. Предполагается, что ее убили. Об этом сообщает 360tv.ru.
Тело было обнаружено 12 января, но пока нет дополнительной информации о происшествии. Однако, по предварительным данным, женщину могли похитить с целью выкупа.
Россиянка приехала на курорт в районе Кемера перед Новым годом и должна была вернуться домой 8 января. Однако, она ушла в горы одна и не вернулась. Вещи и документы туристки остались в отеле.
Подруга пропавшей рассказала, что в начале поездки они часто общались и записала видеообращение, просивший туристов помочь найти ее.
К поиску подключились правоохранители и добровольцы. Недавно, возле горы Чалыш, был найден телефон туристки, после чего поиски в этой области были усилены.