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Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Пропавшую в Турции российскую туристку нашли убитой

Пропавшую в Турции российскую туристку нашли убитой

12 января 2024, 13:26
Фото: 1MI
В Турции найдено тело пропавшей российской туристки, предположительно, ее похитили с целью получения выкупа.

В Турции найдено тело российской туристки, которая исчезла в начале января. Предполагается, что ее убили. Об этом сообщает 360tv.ru.

Тело было обнаружено 12 января, но пока нет дополнительной информации о происшествии. Однако, по предварительным данным, женщину могли похитить с целью выкупа.

Россиянка приехала на курорт в районе Кемера перед Новым годом и должна была вернуться домой 8 января. Однако, она ушла в горы одна и не вернулась. Вещи и документы туристки остались в отеле.

Подруга пропавшей рассказала, что в начале поездки они часто общались и записала видеообращение, просивший туристов помочь найти ее.

К поиску подключились правоохранители и добровольцы. Недавно, возле горы Чалыш, был найден телефон туристки, после чего поиски в этой области были усилены.

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