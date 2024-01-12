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Posted Сегодня, 12:19

Published Сегодня, 12:19

Modified Сегодня, 13:01

Updated Сегодня, 13:01

На СВО погиб 44-летний военнослужащий из Соликамска

Рабочий из Соликамска убит во время СВО

12 января 2024, 12:19
Фото: пресс-служба администрации Соликамского городского округа

На СВО погиб 44-летний военнослужащий из Соликамска

Обстоятельства гибели мужчины неизвестны.

В понедельник, 15 января, в Соликамске простятся с 44-летним убитым на СВО Романом Неверовым. Церемония состоится в 12:00 в ДК завода «Урал».

По информации пресс-службы администрации городского округа, мужчина окончил школу №10, а затем учился в Соликамском технологическом техникуме. Он работал на городских предприятиях. Где и когда погиб военнослужащий, чиновники не уточняют.

СВО началась почти два года назад — 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих в социальных сетях сообщают местные власти или родственники участников СВО. Общее число убитых в боевых действиях держится в тайне.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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