Рабочий из Соликамска убит во время СВО

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В понедельник, 15 января, в Соликамске простятся с 44-летним убитым на СВО Романом Неверовым. Церемония состоится в 12:00 в ДК завода «Урал».
По информации пресс-службы администрации городского округа, мужчина окончил школу №10, а затем учился в Соликамском технологическом техникуме. Он работал на городских предприятиях. Где и когда погиб военнослужащий, чиновники не уточняют.
СВО началась почти два года назад — 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих в социальных сетях сообщают местные власти или родственники участников СВО. Общее число убитых в боевых действиях держится в тайне.