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Солнечногорск отмечает 100-летие Бориса Васильева

Солнечногорск отмечает 100-летие Бориса Васильева

12 января 2024, 13:24
Фото: 1MI
В рамках проекта «Васильевы зори» организованы творческие встречи и акции в Солнечногорске, посвященные 100-летию писателя и сценариста Бориса Васильева.

24 мая 2024 года исполнится сто лет со дня рождения Бориса Васильева, известного советского и российского писателя и сценариста. В Солнечногорске, где он жил половину своей жизни, пройдут различные мероприятия, посвященные этому юбилею. Организатором проекта «Васильевы зори» выступит Центральная детская библиотека Солнечногорска, которая была переименована в честь писателя в 2018 году.

В рамках проекта планируется проведение круглых столов для поклонников творчества Бориса Васильева, а также цикла встреч для школьников. Кроме того, будут организованы акции под названиями «Васильев. Бесконечность…» и «Васильевский флажок». Подробности о всех мероприятиях можно найти по ссылке, пишет 360tv.ru.

«Мы уделяем большое внимание сохранению культурного наследия в нашем округе. В год столетия Бориса Васильева сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили ряд уникальных мероприятий, которые помогут нашим жителям и особенно молодому поколению узнать больше о писателе и его произведениях», — отметил заместитель главы Солнечногорского округа Николай Минаев.

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