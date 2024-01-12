Солнечногорск отмечает 100-летие Бориса Васильева

24 мая 2024 года исполнится сто лет со дня рождения Бориса Васильева, известного советского и российского писателя и сценариста. В Солнечногорске, где он жил половину своей жизни, пройдут различные мероприятия, посвященные этому юбилею. Организатором проекта «Васильевы зори» выступит Центральная детская библиотека Солнечногорска, которая была переименована в честь писателя в 2018 году.