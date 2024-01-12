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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

В Осинском округе восстановили подачу воды после крупной аварии на водоводе

Сотни жителей Осинского округа три дня находились без холодной воды

12 января 2024, 05:09
Фото: пресс-служба администрации Осинского городского округа

В Осинском округе восстановили подачу воды после крупной аварии на водоводе

После обнаружения места аварии было решено пустить воду по резервной линии.

В Осинском городском округе вчера вечером, 11 января, в 18:00, восстановили водоснабжение. В Единой дежурно-диспетчерской службе муниципалитета в это время сообщили, что началась подача воды.

По словам главы администрации Осинского округа Алексея Григорьева, местонахождение порыва на магистральном водоводе обнаружили после того, как осушили два колодца, находившиеся рядом с рекой. Место аварии пришлось искать вслепую, что затруднило решение проблемы: визуальный осмотр не дал ответа на вопрос, где находится порыв. Позже все же выяснилось, что ЧП случилось в районе отворота к селу Городище. Сейчас резервная (запасная) линия, проходящая под рекой, используется как основная, пока не завершены работы по восстановлению поврежденного участка водовода. Чиновники обещают, что остальные работы на сетях будут проводиться без отключения воды.

Масштабная авария на сетях водоснабжения произошла еще во вторник, 9 января. В итоге сотни жителей Осинского округа остались без воды на три дня.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Жкх#Отключение воды
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