Сотни жителей Осинского округа три дня находились без холодной воды

По словам главы администрации Осинского округа Алексея Григорьева, местонахождение порыва на магистральном водоводе обнаружили после того, как осушили два колодца, находившиеся рядом с рекой. Место аварии пришлось искать вслепую, что затруднило решение проблемы: визуальный осмотр не дал ответа на вопрос, где находится порыв. Позже все же выяснилось, что ЧП случилось в районе отворота к селу Городище. Сейчас резервная (запасная) линия, проходящая под рекой, используется как основная, пока не завершены работы по восстановлению поврежденного участка водовода. Чиновники обещают, что остальные работы на сетях будут проводиться без отключения воды.