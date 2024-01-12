Совершил 17 успешных краж. Краснокамца задержали во время кражи из магазина

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
Краснокамца задержали во время кражи в супермаркете в Нытве. Полицейские обнаружили, что это его 18-я кража за три месяца, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Все преступления молодой человек совершил в период с января по март прошлого года.
Обвиняемый выбирал крупные торговые точки, в ассортимент которых входили как продовольственные, так и бытовые товары. Он крал продукты питания, средства личной гигиены и предметы бытовой химии. Краденое он сбывал прямо на улице прохожим, поясняя, что у него свой интернет-магазин.
Злоумышленник был задержан при помощи работников магазина в одной из сетевых точек в Нытве, когда пытался вынести очередной товар. Причастность фигуранта к совершению других краж была установлена по записям с камер видеонаблюдения, а также на основе свидетельских показаний.
Молодой человек похищал товар из магазинов в Краснокамске, Перми, Нытве, Очере, а также в Большесосновском районе.
Ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности и был судим за совершение аналогичного преступления.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении завершено. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 17 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 «Кража» и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 «Покушение на грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.