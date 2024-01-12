Спортсмен из Чайковского победил в суперспринте Чемпионата России по биатлону

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Уроженец Чайковского Александр Бектуганов победил в дисциплине суперспринт во время Чемпионата России по биатлону. В финале соревнований он допустил два промаха на четырех огневых рубежах и пробежал дистанцию 7,5 км за 20 минут 31,4 секунды, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.
Александр Бектуганов:
— Сегодня можно было стрелять. За исключением холода — не чувствовал пальцы, а так ветер не мешал. Тем более было две перестрелки, можно было устранить все свои недочеты с гонки квалификации. Была дополнительная для меня мотивация: я вырос в Чайковском, готовился каждое лето на этой трассе. Папа и его друг сегодня поддерживали на трибунах. Мама на работе, сегодня рабочий день. Конечно, чувствовал поддержку. Я уже как в тумане плыл последний круг. Это все непривычно, но я очень рад, что у меня все получилось. Я уже много раз прокручивал какой-нибудь успешный старт и он наконец-то случился.
Чемпионат России по биатлону в Чайковском в 2024 году проходит с 11 по 14 января. Командная гонка перенесена с 13 января на сегодняшний день, 12 января, из-за непогоды. А 14 января лыжники выйдут на большой масстарт: женщины — 12 км, мужчины — 15 км.