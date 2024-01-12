Спортсмен из Чайковского победил в суперспринте Чемпионата России по биатлону

Уроженец Чайковского Александр Бектуганов победил в дисциплине суперспринт во время Чемпионата России по биатлону. В финале соревнований он допустил два промаха на четырех огневых рубежах и пробежал дистанцию 7,5 км за 20 минут 31,4 секунды, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.