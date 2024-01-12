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Published Сегодня, 02:50

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Updated Сегодня, 02:53

США и Британия начали военную операцию против хуситов. Почему это произошло

США и Британия начали военную операцию против хуситов. Почему это произошло

12 января 2024, 02:50
Фото: соцсети
Атака по территории хуситов началась в ночь на пятницу.

Официальный представитель Пентагона подтвердил, что США вместе с партнерами нанесли удары по целям движения «Ансар Алла». Телеканал Al Arabiya утверждает, что удары нанесены по 10 объектам, которые использовались для хранения оружия и обучения хуситов.

Президент США Джо Байден заявил, что эти удары стали ответом на атаки хуситов на торговые суда в Красном море.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что с точки зрения Британии удары по хуситам считаются самообороной, так как хуситское ополчение провело ряд атак на суда, создав угрозу для британских и других иностранных судов.

«Поэтому мы вместе с Соединенными Штатами при невоенной поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия в порядке самообороны», — отметил Сунак.

Член военного руководства хуситов генерал-майор Джахаф Абдулсалам отметил после ударов, что все причастные поплатятся за атаки.

Россия после ударов по хуситам подала запрос о срочном заседании Совбеза ООН 12 января.

Хуситы — военизированная группировка. В 2004 году она подняла восстание против правительства Йемена, захватив часть территорий.

#Общество#Сша#Война#Взрывы
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