Стало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава Баскакова

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
В связи с уходом Станислава Баскакова с поста главы департамента ЖКХ Перми исполняющим обязанности начальника ведомства станет его первый заместитель — Олег Белоусов. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации.
Сегодня, 12 января 2024 года, последний рабочий день Баскакова в мэрии. Известно, что уход чиновника связан с переходом на новое место работы в пермский филиал «Т Плюс». К исполнению обязанностей на новой должности он приступит уже 15 января.