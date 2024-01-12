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Стало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава Баскакова

Стало известно, кто возглавит департамент ЖКХ Перми после ухода Станислава Баскакова

12 января 2024, 07:25
Фото: properm.ru
Сегодня последний рабочий день Баскакова в администрации города.

В связи с уходом Станислава Баскакова с поста главы департамента ЖКХ Перми исполняющим обязанности начальника ведомства станет его первый заместитель — Олег Белоусов. Об этом сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации.

Сегодня, 12 января 2024 года, последний рабочий день Баскакова в мэрии. Известно, что уход чиновника связан с переходом на новое место работы в пермский филиал «Т Плюс». К исполнению обязанностей на новой должности он приступит уже 15 января.

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#Пермь#Жкх#Т плюс#Администрация#Станислав Баскаков#Олег Белоусов
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