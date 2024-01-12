Свыше 76 тонн донорской крови и ее компонентов заготовлено в Подмосковье в 2023 году

В 2023 году в Подмосковье заготовили более 76 тонн донорской крови и ее компонентов, что на 3,6 тонны больше, чем в предыдущем году, благодаря проведению различных выездных акций и организации приема доноров без выходных в Московском областном центре крови.

В Подмосковье в 2023 году было заготовлено более 76 тонн донорской крови и ее составляющих. Это на 3,6 тонны больше, чем в предыдущем году, сообщает 360tv.ru. Главврач Московского областного центра крови, Мария Аппалуп, отметила, что развитию донорского движения уделяется особое внимание. Они регулярно проводят различные акции, включая посещение крупных предприятий. Также сдача крови возможна в Московском областном центре крови, где принимают доноров без выходных. Благодаря этим мерам удалось увеличить количество заготовленной крови и ее составляющих. Донорская кровь и ее компоненты необходимы для помощи пострадавшим в автомобильных авариях, а также для пациентов с ожогами, сильными потерями крови и онкологическими и другими заболеваниями.