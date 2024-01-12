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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

Ученые рассказали об оптимальной норме потребления кофе

Ученые рассказали об оптимальной норме потребления кофе

12 января 2024, 04:29
Фото: Midjourney
Исследования показали, что лучше не злоупотреблять этим напитком.

Неправильное употребление кофе может привести к бессоннице. Эксперты, опрошенные изданием Daily Mail, утверждают, что необходимое для бодрости количество кофеина составляет около 100-150 мг, что эквивалентно одной или полутора чашкам кофе. Однако, к примеру, в министерстве здравоохранения США рекомендуют взрослым пить не более четырех чашек кофе в день, пишут «Новые известия».

По данным ученых, человек начинает испытывать бодрость спустя пять минут после приема кофе. Затем эффект бодрости увеличивается и достигает максимума приблизительно через 15 минут — два часа, это зависит от скорости метаболизма. Согласно статистике, чтобы организм полностью вывел кофеин, может потребоваться до 10 часов.

#Здоровье#Общество#Наука
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