Ученые рассказали об оптимальной норме потребления кофе

Неправильное употребление кофе может привести к бессоннице. Эксперты, опрошенные изданием Daily Mail, утверждают, что необходимое для бодрости количество кофеина составляет около 100-150 мг, что эквивалентно одной или полутора чашкам кофе. Однако, к примеру, в министерстве здравоохранения США рекомендуют взрослым пить не более четырех чашек кофе в день, пишут «Новые известия».