Ученые рассказали об оптимальной норме потребления кофе

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Неправильное употребление кофе может привести к бессоннице. Эксперты, опрошенные изданием Daily Mail, утверждают, что необходимое для бодрости количество кофеина составляет около 100-150 мг, что эквивалентно одной или полутора чашкам кофе. Однако, к примеру, в министерстве здравоохранения США рекомендуют взрослым пить не более четырех чашек кофе в день, пишут «Новые известия».
По данным ученых, человек начинает испытывать бодрость спустя пять минут после приема кофе. Затем эффект бодрости увеличивается и достигает максимума приблизительно через 15 минут — два часа, это зависит от скорости метаболизма. Согласно статистике, чтобы организм полностью вывел кофеин, может потребоваться до 10 часов.