properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:54

Published Сегодня, 08:54

Modified Сегодня, 08:56

Updated Сегодня, 08:56

В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport

В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport

12 января 2024, 08:54
Фото: 1MI
Точной даты открытия пока нет.

В Перми в январе откроется первый магазин Lamoda Sport. Он должен появиться в ТРЦ «Планета» на Шоссе Космонавтов, 162б. В магазин уже набирают персонал — этот процесс идет с конца 2023 года, сообщает chitaitext.ru.

Точной даты открытия магазина нет, но он есть в списке на сайте Lamoda. Компания планирует за три года организовать работу около 300 магазинов в РФ. Некоторые магазины появятся вместо закрывшихся магазинов сети Adidas.

Первые магазины под брендом Lamoda Sport начали открываться в конце 2023 года.

Читайте также:
Пермские магазины «Лакшми» объединились с конкурентами из сети «Живой выбор»ФК «Амкар Пермь» официально объявил нового главного тренераСпортсмен из Чайковского победил в суперспринте Чемпионата России по биатлону
#Спорт#Пермь#Интернет-магазин#Магазин
Подпишитесь
На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки
Сегодня, 10:04
В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»
Сегодня, 09:29
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»
Сегодня, 08:08