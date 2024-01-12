В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
В Перми в январе откроется первый магазин Lamoda Sport. Он должен появиться в ТРЦ «Планета» на Шоссе Космонавтов, 162б. В магазин уже набирают персонал — этот процесс идет с конца 2023 года, сообщает chitaitext.ru.
Точной даты открытия магазина нет, но он есть в списке на сайте Lamoda. Компания планирует за три года организовать работу около 300 магазинов в РФ. Некоторые магазины появятся вместо закрывшихся магазинов сети Adidas.
Первые магазины под брендом Lamoda Sport начали открываться в конце 2023 года.