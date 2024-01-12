В Перми учительница потеряла сознание во время разговора со школьником

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
В Перми учительница Школы бизнеса и предпринимательства потеряла сознание. По данным Telegram-канала «ЧП ДТП ПЕРМЬ!», ей стало плохо 11 января во время разговора с учеником, на место вызвали скорую.
В школе изданию URA.RU пояснили, что якобы никаких медиков не было, с учителями все в порядке. Директор учебного учреждения Алексей Иванов выразил недоумение и задался вопросом, откуда в социальных сетях такая информация.
При этом в пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что учительницу госпитализировали, состояние женщины оценивается как удовлетворительное.