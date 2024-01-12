properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

Modified Сегодня, 03:44

Updated Сегодня, 03:44

В Перми учительница потеряла сознание во время разговора со школьником

В Перми учительница потеряла сознание во время разговора со школьником

12 января 2024, 03:42
Фото: «ЧП ДТП Пермь!»
В школе отрицали данный случай, но в Минздраве дали другую информацию.

В Перми учительница Школы бизнеса и предпринимательства потеряла сознание. По данным Telegram-канала «ЧП ДТП ПЕРМЬ!», ей стало плохо 11 января во время разговора с учеником, на место вызвали скорую.

В школе изданию URA.RU пояснили, что якобы никаких медиков не было, с учителями все в порядке. Директор учебного учреждения Алексей Иванов выразил недоумение и задался вопросом, откуда в социальных сетях такая информация.

При этом в пресс-службе краевого Минздрава пояснили, что учительницу госпитализировали, состояние женщины оценивается как удовлетворительное.

Читайте также:
Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?Пермским школьникам отключат электронные дневникиСтало известно, кто возглавит новую школу «Флагман» в микрорайоне Данилиха в Перми
#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
Подпишитесь
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая
Сегодня, 02:00
«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусора
Сегодня, 06:25
Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО
Сегодня, 04:48
Морозы до -35˚. Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные
Сегодня, 05:49