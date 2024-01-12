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В Прикамье простились с военным, убитым на СВО в последние дни прошлого года

В Прикамье простились с военным, убитым на СВО в последние дни прошлого года

12 января 2024, 07:35
Фото: 1MI / vk.com/glavagornaz
Власти не уточняют возраст мужчины.

Стало известно о гибели еще одного пермяка в зоне специальной военной операции. По данным главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, военный Денис Петухов был убит 30 декабря. Прощание с ним состоялось 12 января. Чиновник не уточнил срок, с которого пермяк находился в зоне СВО.

СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших неизвестно. О потерях среди пермяков сообщают главы округов в социальных сетях.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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