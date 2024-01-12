В Прикамье простились с военным, убитым на СВО в последние дни прошлого года

Стало известно о гибели еще одного пермяка в зоне специальной военной операции. По данным главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, военный Денис Петухов был убит 30 декабря. Прощание с ним состоялось 12 января. Чиновник не уточнил срок, с которого пермяк находился в зоне СВО.