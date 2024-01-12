В Прикамье простились с военным, убитым на СВО в последние дни прошлого года

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Стало известно о гибели еще одного пермяка в зоне специальной военной операции. По данным главы Горнозаводского округа Вадима Лумпова, военный Денис Петухов был убит 30 декабря. Прощание с ним состоялось 12 января. Чиновник не уточнил срок, с которого пермяк находился в зоне СВО.
СВО продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество погибших неизвестно. О потерях среди пермяков сообщают главы округов в социальных сетях.