В Росптицесоюзе пояснили, подешевеют ли яйца в 2024 году

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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В Росптицесоюзе сообщили, что импорт куриных яиц из других стран не повлияет на уровень цен в российских магазинах. По словам главы ведомства Галины Бобылевой, объемы поставок слишком малы, сообщает издание «Новые известия».
Галина Бобылева считает, что установившиеся цены около 110-125 рублей за десяток яиц — нормальные, справедливые и адекватные. Производители продают яйца по 95-105 рублей, а остальное — это расходы и наценка торговых сетей.
Власти некоторых регионов пытаются решить проблему добровольным сдерживанием цен на яйца (в Иркутской области) и возбуждением антимонопольных дел (в Ярославской и Костромской областях). А в середине декабря президент России Владимир Путин называл причину роста цен на яйца — это сбой в работе правительства РФ.