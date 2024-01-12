В Росптицесоюзе пояснили, подешевеют ли яйца в 2024 году

Власти некоторых регионов пытаются решить проблему добровольным сдерживанием цен на яйца (в Иркутской области) и возбуждением антимонопольных дел (в Ярославской и Костромской областях). А в середине декабря президент России Владимир Путин называл причину роста цен на яйца — это сбой в работе правительства РФ.