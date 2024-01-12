properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

В Росптицесоюзе пояснили, подешевеют ли яйца в 2024 году

В Росптицесоюзе пояснили, подешевеют ли яйца в 2024 году

12 января 2024, 04:42
Фото: 1MI
Рост цен наблюдается примерно с декабря прошлого года.

В Росптицесоюзе сообщили, что импорт куриных яиц из других стран не повлияет на уровень цен в российских магазинах. По словам главы ведомства Галины Бобылевой, объемы поставок слишком малы, сообщает издание «Новые известия».

Галина Бобылева считает, что установившиеся цены около 110-125 рублей за десяток яиц — нормальные, справедливые и адекватные. Производители продают яйца по 95-105 рублей, а остальное — это расходы и наценка торговых сетей.

Власти некоторых регионов пытаются решить проблему добровольным сдерживанием цен на яйца (в Иркутской области) и возбуждением антимонопольных дел (в Ярославской и Костромской областях). А в середине декабря президент России Владимир Путин называл причину роста цен на яйца — это сбой в работе правительства РФ.

Читайте также:
Автомобили, недвижимость, продукты. Что и на сколько подорожает в 2024 году?Цены на сельхозпродукцию в Прикамье за месяц выросли на 10,4%В России хотят принять закон о регулировании цен на продукты при росте на 30%
#Общество#Цены#Цены на продукты
Подпишитесь
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Пермь 20-х годов. Взятка в 100 миллионов, порт, казино, золото хакеров. Часть вторая
Сегодня, 02:00
«Невероятно вредно для людей». Жители Кунгура страдают от запаха горящего мусора
Сегодня, 06:25
Пермский депутат может лишиться мандата из-за критики СВО
Сегодня, 04:48
Морозы до -35˚. Синоптики рассказали об аномальных морозах в Прикамье на выходные
Сегодня, 05:49