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В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»

В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»

12 января 2024, 09:29
Фото: 1MI
Татьяна Коробицина в последние годы боролась с раком.

«Комсомольская правда-Пермь» сообщила о смерти после тяжелой продолжительной болезни коммерческого директора регионального филиала СМИ Татьяны Коробицыной. На момент смерти, 10 января, ей было 56 лет, сообщает издание.

«Конечно, мы знали, что Татьяна Викторовна сражается с неизлечимым и страшным недугом, — пишут коллеги. — Но всё равно надеялись. Всё равно верили, что она справится. Победит. Выиграет эту схватку за жизнь. Увы, рак оказался сильнее нашей Танечки. Нашей дорогой коллеги и надежного друга. Любимой жены, мамы, бабушки…»

Коллектив портала Properm.ru выражает свои искренние соболезнования родным и близким умершей.

#Происшествия#Пермь#Комсомольская правда в перми
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