В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
«Комсомольская правда-Пермь» сообщила о смерти после тяжелой продолжительной болезни коммерческого директора регионального филиала СМИ Татьяны Коробицыной. На момент смерти, 10 января, ей было 56 лет, сообщает издание.
«Конечно, мы знали, что Татьяна Викторовна сражается с неизлечимым и страшным недугом, — пишут коллеги. — Но всё равно надеялись. Всё равно верили, что она справится. Победит. Выиграет эту схватку за жизнь. Увы, рак оказался сильнее нашей Танечки. Нашей дорогой коллеги и надежного друга. Любимой жены, мамы, бабушки…»
Коллектив портала Properm.ru выражает свои искренние соболезнования родным и близким умершей.