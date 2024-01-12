В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»

«Конечно, мы знали, что Татьяна Викторовна сражается с неизлечимым и страшным недугом, — пишут коллеги. — Но всё равно надеялись. Всё равно верили, что она справится. Победит. Выиграет эту схватку за жизнь. Увы, рак оказался сильнее нашей Танечки. Нашей дорогой коллеги и надежного друга. Любимой жены, мамы, бабушки…»