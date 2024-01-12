Вице-спикер Даванков предложил отменить штрафы за лайки в интернете

Однако правительство не поддержало этот законопроект, объясняя, что дел по лайкам недостаточно для привлечения к ответственности. Но автор инициативы указал на то, что возможность штрафа за лайк все еще остается. Он считает, что единственный способ избежать произвольной интерпретации закона и злоупотреблений — это полная отмена таких штрафов.