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Вице-спикер Даванков предложил отменить штрафы за лайки в интернете

Вице-спикер Даванков предложил отменить штрафы за лайки в интернете

12 января 2024, 12:47
Фото: 1MI
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес в нижнюю палату законопроект, предлагающий отменить штрафы за лайки и эмодзи в интернете, ссылаясь на то, что такие действия не могут рассматриваться как выражение ненависти или дискредитации, однако правительство не поддержало эту инициативу.

Законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете был представлен в Госдуму Вице-спикером Даванковым, пишет 360tv.ru. По его мнению, такие действия не должны рассматриваться как нарушение закона о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства. Даванков считает, что 30 тысяч рублей штрафа за лайк — это слишком много.

Однако правительство не поддержало этот законопроект, объясняя, что дел по лайкам недостаточно для привлечения к ответственности. Но автор инициативы указал на то, что возможность штрафа за лайк все еще остается. Он считает, что единственный способ избежать произвольной интерпретации закона и злоупотреблений — это полная отмена таких штрафов.

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