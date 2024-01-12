Вице-спикер Даванков предложил отменить штрафы за лайки в интернете

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Законопроект об отмене штрафов за лайки в интернете был представлен в Госдуму Вице-спикером Даванковым, пишет 360tv.ru. По его мнению, такие действия не должны рассматриваться как нарушение закона о возбуждении ненависти или унижении человеческого достоинства. Даванков считает, что 30 тысяч рублей штрафа за лайк — это слишком много.
Однако правительство не поддержало этот законопроект, объясняя, что дел по лайкам недостаточно для привлечения к ответственности. Но автор инициативы указал на то, что возможность штрафа за лайк все еще остается. Он считает, что единственный способ избежать произвольной интерпретации закона и злоупотреблений — это полная отмена таких штрафов.