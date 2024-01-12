Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге водитель микроавтобуса подрезал самолет «Победа» и чуть не сорвал рейс в Пермь. Аварии удалось избежать.
В момент возможного столкновения «Боинг 737-800» готовился к вылету. По данным SHOT, воздушное судно уже отъехало от от стоянки и направлялось сторону взлетной полосы. В тот момент перед самолетом на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус. Самолету пришлось экстренно затормозить.
К счастью, борт вовремя покинул культурную столицу. Водитель автобуса задержан, проводятся мероприятия по выяснению причин нарушения движения на полосе.