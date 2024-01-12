Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь

В момент возможного столкновения «Боинг 737-800» готовился к вылету. По данным SHOT, воздушное судно уже отъехало от от стоянки и направлялось сторону взлетной полосы. В тот момент перед самолетом на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус. Самолету пришлось экстренно затормозить.