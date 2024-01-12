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Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь

Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь

12 января 2024, 06:21
Фото: 1MI
Воздушное судно успело вовремя затормозить. Аварии с автобусом удалось избежать, и борт вовремя отправился в Пермь.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге водитель микроавтобуса подрезал самолет «Победа» и чуть не сорвал рейс в Пермь. Аварии удалось избежать.

В момент возможного столкновения «Боинг 737-800» готовился к вылету. По данным SHOT, воздушное судно уже отъехало от от стоянки и направлялось сторону взлетной полосы. В тот момент перед самолетом на рулёжную дорожку выехал белый микроавтобус. Самолету пришлось экстренно затормозить.

К счастью, борт вовремя покинул культурную столицу. Водитель автобуса задержан, проводятся мероприятия по выяснению причин нарушения движения на полосе.

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#Пермь#Задержание#Самолет#Победа#Авиация#Рейс#Водитель#Микроавтобус#Пулково#SHOT#Боинг 737-800#Взлетная полоса#Рулёжная дорожка#Нарушение движения
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