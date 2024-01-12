properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

В Перми ищут 51-летнюю жительницу Индустриального района, пропавшую 10 января

Волонтеры ищут безвозвратно ушедшую из дома пермячку

12 января 2024, 11:49
Фото: properm.ru; поисковый отряд «ПрикамьеПоиск»

В Перми ищут 51-летнюю жительницу Индустриального района, пропавшую 10 января

Информации о возможном местонахождении женщины нет.

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит помочь найти 51-летнюю жительницу Перми. Известно, что в минувшую среду, 10 января, Майя Баженова ушла из дома в Индустриальном районе. С тех пор местонахождение пермячки неизвестно.

Приметы пропавшей: на вид 50-53 года, рост 168-170 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые до плеч, зеленые глаза. Была одета в куртку-пальто цвета морской волны, серую вязаную шапку с отворотом, белый шарф с черным рисунком по всей длине и длинные черные сапоги.

Если вы недавно видели Майю Баженову или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам 89223456702 или 112.

Читайте также:
Волонтеры просят помочь с поисками 17-летней пермячки, пропавшей 1 январяБастрыкин поручил доложить о следствии по делу об исчезновении Кати Четиной
#Общество#Пермь#Пропал человек#Волонтеры
Подпишитесь
На что пермские чиновники тратили миллиарды в 2023 году? Три самых дорогих госзакупки
Сегодня, 10:04
В возрасте 56 лет скончалась коммерческий директор «Комсомольской правды-Пермь»
Сегодня, 09:29
В Перми до конца января откроется магазин Lamoda Sport
Сегодня, 08:54
Водитель питерского микроавтобуса подрезал самолет и едва не сорвал рейс в Пермь
Сегодня, 06:21
Мать погибшего в поезде 7-месячного ребенка отказалась от госпитализации в Перми
Сегодня, 06:01
Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»
Сегодня, 08:08