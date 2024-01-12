Волонтеры ищут безвозвратно ушедшую из дома пермячку

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит помочь найти 51-летнюю жительницу Перми. Известно, что в минувшую среду, 10 января, Майя Баженова ушла из дома в Индустриальном районе. С тех пор местонахождение пермячки неизвестно.
Приметы пропавшей: на вид 50-53 года, рост 168-170 см, нормальное телосложение, волосы темно-русые до плеч, зеленые глаза. Была одета в куртку-пальто цвета морской волны, серую вязаную шапку с отворотом, белый шарф с черным рисунком по всей длине и длинные черные сапоги.
Если вы недавно видели Майю Баженову или знаете, где она может находиться, сообщите об этом волонтерам по телефонам 89223456702 или 112.